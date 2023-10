Sky Sport – Milan, tegola Kalulu: lesione del tendine retto femorale sinistro.

Altra tegola per Stefano Pioli, il sito ufficiale del canale ha confermato un lungo stop per Kalulu e Pellegrino del Milan: “I problemi arrivano dalla difesa. Più delicata la situazione di Kalulu che ha subito una lesione del tendine retto femorale sinistro. Quasi certamente dovrà essere operato e i tempi di recupero potrebbero essere molto lunghi. Il rischio, dunque, è quello di un lungo stop. Come nel caso di Pellegrino che si è procurato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. E’ stata scelta la terapia conservativa. Non dovrà operarsi e probabilmente metterà un tutore per ridurre la frattura al calcagno”.

Fonte foto (Da Football Pictures) – Flickr.com

