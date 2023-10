Corbo: “Il primo tempo del Napoli dimostra che non è stata preparata la partita”

Corbo torna su Napoli-Milan

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato il pareggio tra Napoli e Milan non risparmiando critiche all’operato di Rudi Garcia. Ecco quanto dichiarato:

Il primo tempo del Napoli dimostra che non è stata preparata la partita. Non si sono studiate le linee di passaggio e non aveva predisposto nulla per far fronte alle idee dei rossoneri. Nella fase difensiva non c’era organizzazione su quelle che erano le trame offensive del Milan, Spalletti non era simpatico ma è stato uno dei migliori allenatori mai passati per Napoli.”

