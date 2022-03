Marolda: “In quel famoso Napoli-Verona successe una cosa gravissima”

Marolda ritorna sul famoso Napoli-Verona

Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove è tornato sul famoso Napoli-Verona che costò l’accesso alla Champions agli azzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Si è parlato tanto di quel Napoli-Verona e gira una voce che, se confermata, sarebbe gravissima. Si dice che prima della partita non ci fu neanche la riunione tecnica e i calciatori non sapevano nemmeno chi marcare. Non si è capito ancora quello che accadde, prima o poi lo scopriremo tutti”.

