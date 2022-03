NUMERI PRIMI – Verona-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Hellas Verona-Napoli – precedenti, curiosità e statistiche sul 29′ turno di Serie A

Statistiche Hellas Verona-Napoli – La gara si giocherà domenica 13 marzo allo stadio Bentegodi, ore 15.00. Gli azzurri, reduci dalla bruciante sconfitta interna contro il Milan che ha placato gli entusiasmi della piazza e interrotto la striscia positiva di risultati utili in Serie A nel 2022, dovranno necessariamente ritrovare la vittoria per non rischiare di spegnere del tutto le speranze Scudetto. Tra loro ed i 3 punti si trova il Verona che più di una volta ha messo i bastoni tra le ruote ai partenopei. Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Hellas Verona e Napoli

Quando si parla di Napoli e Verona, nelle memoria recente viene alla mente quella maledetta serata dello scorso 23 maggio 2021, in cui il gol di Faraoni condannò gli azzurri allora sotto la guida tecnica di Gattuso all’Europa League. Sarà a 58esima sfida tra Verona e Napoli in Serie A, la numero 29 al Bentegodi. Tra le mura scaligere si contano 11 vittorie del Verona, 7 pareggi e 10 successi azzurri. l’ultima vittoria del Napoli fuori casa contro il Verona in campionato risale al 23 giugno 2020 (Verona v Napoli 0-2). L’ultima sconfitta per gli azzurri fuori casa contro i veneti fu quella del 24 gennaio 2021 (Verona v Napoli 3-1).

Statistiche

Il Verona è la quarta squadra che ha guadagnato più punti nel 2022 (17 in nove partite), dietro soltanto a Juventus (19), Napoli e Milan (entrambe 18). Nel nuovo anno solare nessuno ha segnato più gol degli scaligeri in campionato (19 gol a pari merito con il Sassuolo). Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 18 trasferte di campionato, ossia quella contro l’Inter dello scorso 21 novembre.

Curiosità e cenni storici

Il Verona ha guadagnato 26 punti in 14 match interni in questo campionato: esattamente gli stessi del Napoli in casa in tutta la scorsa stagione di Serie A (8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Lorenzo Insigne (in dubbio per la gara di domenica) ha preso parte a otto gol in 12 sfide contro il Verona in campionato, con un bilancio di tre reti e cinque assist, contro nessuna squadra ha servito più passaggi vincenti nel torneo. Napoli e Verona non pareggiano al Bentegodi dal 24 aprile 1988 (Verona v Napoli 1-1):

Arbitro

Sarà Daniele Doveri di Roma ad arbitrare la prossima partita del Napoli, che affronterà il Verona in trasferta. Il quarto uomo sarà Forneau, mentre al VAR ci sarà la coppia Mariani-Baccini. Berti e Bercigli gli assistenti. I precedenti con il direttore di gara sono a favore degli azzurri: su 26 partite sono 14 le vittorie e 8 i pareggi, con 4 sconfitte. Il precedente più recente è stato Napoli-Inter 1-1 del 12 febbraio 2022.

Alessandro Santacroce

