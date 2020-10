Napoli, calciomercato: Milik rifiuta il trasferimento a gennaio

Il rapporto tra Arkadiusz Milik e il Napoli non poteva chiudersi in modo peggiore

Arkadiusz Milik è già un ex per il Napoli, l’attaccante ha rifiutato ogni offerta di trasferimento nella finestra di mercato appena conclusa ed ora sembra intenzionato a rimanere in tribuna fino a giugno 2021. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta che il polacco avrebbe reso nota la volontà di non lasciare il Napoli a gennaio, bensì di attendere fino al prossimo giugno, data in cui il suo contratto scadrà, per andare via a parametro zero, impedendo così agli azzurri ogni tipo di monetizzazione. Il club di De Laurentiis proverà in tutti i modi di la cedere il centravanti a gennaio, ma la volontà del giocatore pare essere inamovibile.

