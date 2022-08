Parla lo scopritore di Mertens: “Un talento, tornerà al Napoli”

Etienne De Wispelaere, scopritore di Dries Mertens, si dice sicuro del ritorno al Napoli dell’attaccante belga.

Etienne De Wispelaere ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex Napoli Dries Mertens ai microfoni de “La Domenica Sportiva”. Secondo le sue parole l’attaccante belga è un vero e proprio talento, ma è ben altro ciò che non è di certo passato inosservato. De Wispelaere ha infatti affermato che secondo lui Dries Mertens tornerà a Napoli, di ciò egli si dice sicuro.

Ecco le sue parole:

“Non avevo mai visto un talento così. Mi impressionò anche il carattere sempre sorridente, anche quando non trovava spazio in campo. Per Mertens salutare Napoli è stato davvero difficile, ma sono sicuro che tornerà.”

