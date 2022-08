Criscitiello: “Curiosi di vedere il debutto del Napoli”

Michele Criscitiello ha parlato del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sottolineando la curiosità per il debutto in campionato.

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Criscitiello ha nello specifico affermato che c’è molta curiosità per il debutto del club in campionato, debutto che avverrà nella giornata di oggi contro l’Hellas Verona.

Ecco quanto riportato:

“Esordio oggi per il Napoli a Verona. Siamo curiosi dopo la rivoluzione. Stasera toccherà anche alla Juventus. Il pre campionato ha bocciato Allegri ma da ora si inizia a fare sul serio. La squadra ha ancora bisogno di rinforzi e la società sicuramente non è stata veloce ad accontentare il proprio allenatore. Tra entrate ed uscite Cherubini è arrivato lungo. C’è tempo ma bisogna chiudere il centrocampista e la punta. Le operazioni fatte sono state utili e strategiche. Il ko di Pogba non ci voleva ma questa squadra sicuramente è più forte di quella dello scorso campionato anche se hai perso una figura importante come quella di Chiellini.”

