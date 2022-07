Corriere dello Sport – Simeone è il pupillo di Spalletti: può ricoprire due ruoli.

Simeone non convocato da Cioffi, conferma che l’attaccante sia ad un passo dall’addio. Ci pensa dunque Spalletti, che ha un piano riservato per lui:

“Si farà non appena il centravanti ex Spal libererà il posto all’argentino. Simeone costerà tra i 16 e i 17 milioni di euro, arriverà in prestito con obbligo di riscatto, la stessa formula con cui il Napoli sta cedendo Petagna al Monza. Nell’idea di Spalletti, oltre ad essere alter ego di Osimhen, il Cholito potrebbe anche giocare al suo fianco o alle sue spalle”.

