Tuttosport – Fabian possibilità rinnovo, per Zielinski si fa avanti il West Ham.

Il futuro di Fabian Ruiz, secondo Raffaele Auriemma, non sarebbe poi così distante da Napoli. Il club starebbe cercando un accordo con il giocatore per arrivare al rinnovo, proponendogli uno stipendio da 3,3 milioni a stagione. Per quanto riguarda Piotr Zielinski, si sarebbe fatto avanti il West Ham, al quale Giuntoli avrebbe chiesto 50 milioni di euro, pagabili in tre rate.

