Contini – Sampdoria: trattativa in stand by, c’è anche lo Spezia

Il portiere riflette sul suo futuro

Tiene banco in casa Napoli il futuro di Nikita Contini. L’estremo difensore napoletano di origini ucraine, procede in direzione Sampdoria anche se come sottolineato dal portale genovese Il Secolo XIX la trattativa starebbe vivendo una fase di standby per via dei dubbi di Contini sull’accettare la destinazione, su di lui c’è anche lo Spezia.

