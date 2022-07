UFFICIALE – Il Napoli cede Ferrari al Vicenza: il comunicato

Il Vicenza annuncia con un comunicato ufficiale l’arrivo di Franco Ferrari dal Napoli.

È ufficiale: Franco Ferrari è u nuovo giocatore del Vicenza. Il comunicato è arrivato direttamente dalla Società veneta. La scorsa stagione il giovane classe 1995 vestiva la maglia del Pescara, adesso l’accordo raggiunto con il nuovo club è fino al 2025.

Di seguito il comunicato del Vicenza:

“La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla SSC Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Franco Ferrari. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025. Ferrari, attaccante classe ’95, nella scorsa stagione al Pescara ha siglato 17 reti e fornito 6 assist, in 36 presenze in campionato. In precedenza, ha vestito le maglie di Como, con cui ha centrato la promozione in Serie B nella stagione 2020/2021, Livorno, Bari, Piacenza, Brescia, Pistoiese e Tuttocuoio. Benvenuto Franco!”

