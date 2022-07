Calciomercato, l’offerta del Napoli per Raspadori e la risposta del Sassuolo

Carlo Alvino parla di un interesse del Napoli per Giacomo Raspadori e svela anche le intenzioni del Sassuolo.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol ed ha parlato di un interesse del Napoli per l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. Secondo ciò che racconta Alvino però il club biancoverde non sarebbe disposto a vendere il giocatore.

Ecco le parole del giornalista:

“Raspadori piace tantissimo al Napoli. Vi svelo che Aurelio De Laurentiis era disposto ad arrivare a trenta milioni per lui, ma il Sassuolo non vuole privarsene perché cederà Scamacca, dunque non potrà vendere un altro attaccante. Raspadori è un calciatore che piace, ma non penso che l’affare decollerà. Il Napoli era disposto a offrire un ingaggio importantissimo, il doppio di quanto percepisce adesso.”

