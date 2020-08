Calciomercato, Lozano può finire in prestito al Genoa

Lozano può andare al Genoa

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sia apre una clamorosa ipotesi di mercato per Hirving Lozano. Il messicano, potrebbe andare in prestito per una stagione al Genoa. Preziosi ne ha parlato con De Laurentiis, il quale parlerà con Gattuso e Giuntoli per capire se questa possa essere una soluzione valida. Lozano non ha brillato in questa stagione, ma nelle ultime uscite dopo il lockdown sembrava essersi ritagliato uno spazio importante.

