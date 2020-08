Alvino: “Gattuso-De Laurentiis, incontro di mercato”

Alvino spiega i reali motivi dell’incontro di oggi

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il giornalista Carlo Alvino spiega i reali motivi dell’incontro di oggi tra Gattuso e De Laurentiis. Ecco quanto riportato:

“Noto in giro troppa ansia sul rinnovo di Gattuso. Di quale rinnovo stiamo parlando? Gattuso ha un contratto fino al termine della prossima stagione e lui stesso ha detto che non è argomento che gli interessa. Per me l’incontro è legato al mercato.”

