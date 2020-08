Ricci alla Fiorentina. Il Napoli aveva l’accordo, ma ha preferito i viola

Ricci va alla Fiorentina, preferita al Napoli

Attraverso il suo sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha annunciato che Samuele Ricci andrà alla Fiorentina. Il difensore dell’Empoli era seguito anche dal Napoli, che aveva un accordo con la società toscana per chiudere la trattativa. Decisiva, è stata la volontà del giocatore che ha preferito la viola agli azzurri. Ecco quanto riportato:

“I rapporti tra i due club sono eccellenti, i contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Non ci sono le firme, ma la strada è tracciata. Due cose importanti su Samuele Ricci: il Napoli aveva offerto 11 milioni e raggiunto un’intesa con l’Empoli, ma il ragazzo ha indugiato e l’operazione non è andata in porto. Il Borussia Dortmund ha mandato un osservatore ricavando relazioni eccellenti, ma adesso la Fiorentina lavora per anticipare tutti”.

