Tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l’allenatore Spalletti il rapporto è in evoluzione. Anche sul mercato e i rinnovi: la conferma di Ospina, auspicata dall’allenatore, tanto per fare un esempio, è stata oggetto di confronto. Il portiere ha il contratto in scadenza a giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.