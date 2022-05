Seguito dal Napoli, Scamacca piace all’Inter ma c’è un ostacolo: costa troppo

L’opzione numero uno per l’attacco dell’Inter, a prescindere da Paulo Dybala, resta quella legata a Gianluca Scamacca del Sassuolo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come tuttavia la pista si stia complicando, visto che i nerazzurri non sono disposti a trattare sulle basi proposte dai neroverdi, ovvero 40 milioni di euro.

Anche il Napoli lavora alla pista Scamacca, in caso di addio di Osimhen.