Calciomercato il West Ham pensa a Zielinski: trattativa avviata

Secondo Tuttomercatoweb il West Ham sarebbe in trattativa con il Napoli per il centrocampista Piotr Zielinski.

Piotr Zielinski avrebbe suscitato l’interesse in Premier League, in particolare del West Ham. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la tratttiva con il Napoli sarebbe già in corso. Il club inoltre avrebbe pensato anche all’idea Lozano, ma ci avrebbe poi subito ripensato.

Ecco quanto riportato:

“Non solo l’offerta da 40 milioni di euro per Gianluca Scamacca. Assalto del West Ham per Piotr Zielinski. Gli hammers sono in trattativa per l’acquisto del centrocampista polacco che il Napoli darà via solo per un’offerta molto importante, da almeno 45 milioni di euro. Gli hammers negli scorsi giorni hanno effettuato un sondaggio anche per Lozano, ma in questo caso l’alto ingaggio dell’ala messicana ha subito frenato la trattativa. Per Zielinski, invece, il discorso è diverso: potrebbe essere lui il centrocampista offensivo chiesto da David Moyes.”

