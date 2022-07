FA, ai nostri microfoni Massimo Sparnelli

Ai microfoni di ForzAzzurri.net è intervenuto il giornalista Massimo Sparnelli, il quale ha fatto chiarezza sulle voci che vedrebbero De Laurentiis in procinto di vendere il club.

Ecco quanto dichiarato:

Nelle ultime settimane intorno al Napoli il clima è decisamente caldo. Parte della tifoseria ha una sorta di disaffezione verso la squadra. A cosa è dovuto secondo lei?

“Purtroppo i tifosi hanno sofferto della mancata vittoria dello Scudetto nell’ultimo campionato, anche perchè ci credevano come già fatto in altre annate. Al momento c’è freddezza anche per colpa dei risultati, come per esempio quando fu mancata la qualificazione in Champions all’ultima gara. Bisogna però dire nella gestione De Laurentiis ci sono state anche delle vittorie, basti pensare che negli ultimi nove anni il Napoli è stato secondo solo alla Juventus. Anche in alcune singole partite, il club azzurro ha dato non poche soddisfazioni ai tifosi”

Da qualche mese si parla di un possibile cambio di proprietà del Napoli con De Laurentiis che sarebbe pronto a vendere il club. Quanto c’è di vero?

“Io credo che il Napoli sia stato già venduto, non ho notizie certe sulla vicenda ma negli ambienti dell’alta finanza si vocifera di un certo interesse all’acquisto del club. Alcuni fondi, come già fatto per alcuni club italiani, hanno mostrato interesse per il calcio italiano. Nei loro progetti l’intenzione è quello di far diventare il calcio italiano come la Premier League. Conoscendo il presidente De Laurentiis, che ha fatto tanto per questo club , magari lascerà il Napoli e affiderà ai figli la gestione del Bari. In futuro poi deciderà di trasferirsi negli Stati Uniti, dove potrebbe decidere di andare a vivere a Beverly Hills.”

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Monza, Galliani conferma: “Stiamo trattando per Petagna, gli voglio un gran bene”

Dybala alla Roma – il colpo di grazia ad una piazza ormai rassegnata

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ruby ter: difesa Barizonte, solo giudizi morali e non penali