Corriere dello Sport – Garcia, in caso di separazione ADL dovrà pagargli un anno di stipendio.

L’edizione odierna del quotidiano, prende seriamente in considerazione, l’idea di vedere Rudi Garcia lontano dalla panchina del Napoli. Nel caso in cui De Laurentiis decidesse di fare a meno di lui, il contratto triennale (con opzioni comprese) prevede una clausola a favore del Napoli. Ciò significa che in caso di separazione, avrebbe fino al 30 giugno lo stipendio a 2,8 milioni garantito. In seguito, poi, il patron si sarebbe tutelato con una famosissima Pec.

Fonte foto: – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scontro tra Lega e ADL: mancato inno Serie A prima di Napoli-Fiorentina

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli perde il lavoro a causa della gravidanza