Scontro tra Lega e ADL: mancato inno Serie A prima di Napoli-Fiorentina

Scontro tra Lega e ADL

Notizie calcio – Scontra tra Lega e De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha mandato su tutte le furie i vertici della Lega Calcio per il mancato inno della Lega Serie A prima di Napoli-Fiorentina.

La Lega sarebbe pronta a multare il Napoli.

Secondo quanto raccolto da Sportitalia il patron azzurro non avrebbe fatto partire prima del match con la Fiorentina l’inno della Lega non per errore tecnico ma per scelta della società. Tutto lo stadio ha sentito “o sole mio” ma l’inno ufficiale non si è mai sentito. Sembrerebbe che De Laurentiis stia spingendo per cambiare l’inno e vorrebbe fisso “o sole mio”.

La Lega starebbe decidendo in queste ore se multare il Napoli. Intanto il braccio di ferro continua anche su un altro versante. La Supercoppa italiana di gennaio si giocherà, con nuova formula, a 4. Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. De Laurentiis minaccia di non presentarsi a Riyad.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

La previsione di Cassano: “Un calciatore del Napoli diventerà come Calhanoglu”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”