Il Messaggero – Allarme Roma, De Rossi deve rinunciare a 4 titolari

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile recupero in extremis di Ndicka contro il Napoli. Con la squalifica di Llorente e Smalling infortunato, in difesa restano Mancini e Huijsen, ai quali dovrà aggiungersi proprio Ndicka, che però sarà valutato attentamente da De Rossi. In attacco mancherà Lukaku, salvo sorprese, dovrebbe rientrare direttamente col Leverkusen. In mediana squalificato anche Paredes.

