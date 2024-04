La Gazzetta dello Sport – Meret, l’agente attende nuovo accordo: il Napoli prende tempo

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, l’agente di Alex Meret sarebbe in attesa in un nuovo accordo con il Napoli. Fu proprio Federico Pastorello, a TMW, a dichiararlo: “C’è una opzione di rinnovo al 70% delle presenze che automaticamente verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed ecco perché stiamo già parlando con la società di un nuovo contratto. Alex è contento lì, la volontà del ragazzo è quella di valutare con grande concretezza la possibilità di rimanere”.

