La Gazzetta dello Sport – Retroscena Tudor, scruta la Juve: ma il treno Napoli passerà una sola volta.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere dell’interesse per Igor Tudor sia da parte della Juventus che del Napoli. Il tecnico è molto ambizioso, e nelle ultime ore, anche concentrato sul caso bianconero, per capire come si evolverà la situazione con Allegri. Inoltre, il club piemontese, ha fatto parte del suo passato sia come giocatore che come secondo di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21. Tuttavia, i treni passano una volta sola e se il Napoli dovesse decidere di offrigli la panchina, per lui sarebbe molto complicato non accettare e rinunciare alla scommessa.

Lo scorso anno, Tudor, ha riportato il Marsiglia in Champions, e il Napoli, sotto questo punto di vista, sarebbe un’altra tappa interessante nella scalata del calcio.

