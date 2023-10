Corriere dello Sport – ADL si mette di traverso: no alla Supercoppa in Arabia.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che Aurelio De Laurentiis ha le idee ben chiare: non vuole che la Supercoppa Italiana si disputi in Arabia Saudita. Il patron ha esplicitamente chiesto che venga organizzata in Italia. Inoltre, tra le opinioni discordanti, il patron azzurro ha anche sollevato un’altra questione: la sicurezza in Medio Oriente, con riferimenti ai fatti avvenuti in Israele. Secondo quanto fanno trapelare da via Rosellini, al momento non esistono margini per non andare in Arabia Saudita.

Al momento il Napoli potrebbe decidere di non andare a Gedda, tuttavia non può essere ancora escluso niente. Inoltre, in via Rosellini sono già preparati all’eventualità: se dovessero rinunciare, i Campioni d’Italia in carica, verrebbero sostituiti dal Milan.

