Tele A – Iezzo: “Meret? Troppo criticato, non è tranquillo! Sente troppa pressione”.

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ è intervenuto a difesa di Alex Meret: “Meret non è tranquillo, si vede. Sente la pressione. E’ normale perché si va in giro, si legge, e c’è da tempo una critica forte verso di lui. Io a Napoli ci ho giocato e so come funziona. Sul gol lui è troppo a terra, il pallone poteva passare solo lì e c’era da coprire quella zona. C’è un errore sicuramente. Però molti dovrebbero dire quando ha fatto altri errori. E l’anno scorso quale errore ha fatto?”.

Fonte foto: (da Football Pictures, via AFP) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scontro tra Lega e ADL: mancato inno Serie A prima di Napoli-Fiorentina

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli perde il lavoro a causa della gravidanza