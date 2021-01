Inter, il tecnico Conte espulso dal campo dopo un diverbio con l’arbitro Maresca

Udinese-Inter 0-0 – Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è stato espulso dall’arbitro Maresca

L’Udinese di Gotti ferma sullo 0-0 l’Inter nell’anticipo della diciannovesima giornata di campionato. L’allenatore dei nerazzurri è stato espulso nel finale dall’arbitro Maresca: “Alla fine c’è stata questa mia espulsione – ha raccontato Conte ai microfoni di Sky al termine della partita – Forse un po’ più di recupero poteva essere accordato e ho protestato. L’arbitro mi ha prima ammonito e poi mandato via. Non eravamo d’accordo sul minutaggio del recupero, mi sembrava troppo poco per quanto s’era giocato nel secondo tempo. I giocatori dell’Udinese si sono spesso accasciati e si è perso tempo, quattro minuti per me erano pochi. L’arbitro ha preso le sue decisioni e dobbiamo accettarle“.

Maresca ha spiegato la sua decisione dicendo “Bisogna accettare anche quando non si vince“.

