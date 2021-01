Campoccia vice pres. Udinese: “Llorente? Mai dire gatto… C’è sintonia tra le due società”

Campoccia vice pres. Udinese commenta le voci su Llorente

Notizie calcio mercato Napoli – Stefano Campoccia, vice presidente dell’Udinese, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

“Llorente? E’ un mercato molto complesso, la liquidità è limitata e questo condiziona anche le varie operazioni. Mai dire gatto se non lo hai nel sacco. Llorente è un brand, un calciatore di grande livello che nel Napoli non ha trovato spazio perché lì c’è una batteria di attaccanti impressionante. Io e De Laurentiis ci siamo avvicinati molto, ora sembriamo Cip e Ciop (ride, ndr). C’è sintonia tra le due società, siamo affini anche alla questione relativa ai fondi. La MediaCom è uno strumento per massimizzare i ricavi che si inserisce in un momento economico molto delicato”.

