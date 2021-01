Fedele: “Per il Napoli arrivare 4°è una grande impresa. Bisogna tifare Milan contro l’Atalanta

Fedele sul Napoli

Enrico Fedele è intervenuto nel corso di Fuorigioco su Canale 8, commentando gli obiettivi del Napoli:

Fedele:

“Il Napoli se arriva nelle prime 4 fa una grande impresa. Lo Scudetto se lo gioca l’Inter, non so il Milan, noi dovremmo tifare Milan contro l’Atalanta che è l’antagonista per il quarto posto. La squadra ha ancora incertezze, non illudiamo la gente, se facciamo quarti è una grande impresa”.

