SALERNITANA SHOCK! Primavera sotto 5-0 a PESCARA dopo 44 minuti! ECCO IL FINALE!

Al “Delfino Training Center” di Città Sant’Angelo il Pescara del tecnico Iervese ha ospitato questo pomeriggio alle 15:00 la Salernitana del tecnico Rizzolo nel match valido per la giornata nr. 6 del Campionato Primavera 2 (Girone B).

Il Pescara segna ben 5 reti già nella prima frazione di gioco. Infatti, ad aprire le danze ci pensa all’8′ Belloni, poi al 23′ Blanuta raddoppia. La Salernitana prova una timida reazione in fase offensiva, ma subisce anche la terza rete al 38′ con Chiarella.

Al minuto 41 i biancazzurri realizzano il poker con il n.10 classe 2002 Mercado, infine a pochi istanti dalla fine del 1° tempo ancora Belloni si regala la “doppietta personale” fissando il punteggio sul momentaneo 5-0. Ammonito al 28′ il n. 3 pescarese Quacquarelli.

Nella ripresa la gara si trascina con lo stesso punteggio fino a 5 minuti dalla fine quando il n. 7 Chiarella segna il definitivo 6-0. Brutta sconfitta per la Salernitana, quindi, che dopo aver perso la scorsa settimana in casa contro il Crotone per 2-4 incassa altre 6 reti stavolta lontano dal “Volpe” di Salerno. Ammoniti nella ripresa Caliò per la squadra adriatica, capitan Gambardella per i granatini.

In classifica la Salernitana resta con 3 punti e gli abruzzesi salgono a 10.

Prossimo turno 7^ giornata

sabato 30 gennaio Salernitana-Benevento e Reggina-Pescara

