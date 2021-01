PRIMAVERA 1 – Tutto su Inter-Torino: risultato, marcatori, tabellino e intervista

Primavera – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Ancora a secco di vittorie la Primavera del Toro che comunque un ottimo pari sul terreno dell’Inter, tuttora imbattuta. Nella settimana giornata di campionato, al rientro dopo tre mesi di stop a causa del Covid, i granata bloccano i nerazzurri sull’uno a uno.

Di seguito la cronaca redatta da Stefano Sconti inviato per la Redazione di PrimaveraToroTime

LA CRONACA- E’ l’Inter a rendersi subito pericolosa in apertura al 2′ con Bonfanti, ma è bravo Sava a deviare in angolo. Al 7′ i nerazzurri la sbloccano: Fonseca viene servito da Bonfanti e con un diagonale sul secondo palo batte il portiere granata.

Il Toro non ci sta e al 15′ in mischia Karamoko prova ad impensierire il portiere nerazzurro. La partita staziona a centrocampo con poche conclusioni, ma al 36′ il Torino usufruisce di un prezioso calcio di punizione. Dalla destra batte Tesio che trova pronto Karamoko che di testa buca il portiere nerazzurro. Nella ripresa il Toro cala, non facendosi mai pericoloso, con i padroni di casa che hanno una buona occasione in apertura con Oristanio sventata da un attento Sava.

Al 7′ ci prova anche Bonfanti, ma la sfera finisce a lato di poco. Il portiere granata si limita a delle uscite provvidenziali che salvano il Toro, inoperoso il numero uno interista. La sfida si innervosisce e nel recupero viene espulso Akalaya per un colpo al volto su Celesia. Un buon punto per il Toro che con il cambio di modulo sembra più compatto, ma deve essere più lucido in fase offensiva.

I granata salgono a quota due, proseguendo il digiuno da vittorie. L’Inter, invece, mantiene l’imbattibilità, salendo a quota otto. I granata torneranno in campo mercoledì, ma questa volta in casa a Volpiano. Alle ore 15 si giocherà il recupero della quarta giornata contro i rossoneri. Di seguito il tabellino della sfida.

Inter-Torino 1-1 7′ Fonseca(I), 36’Karamoko(T)

Inter: Magri; Persyn, Dimarco(dal 20’st Fontanarosa), Sottini, Moretti, Sangalli, Wieser(dal 30’st Fabbian), Casadei, Fonseca(dal 30′ stGoffi), Oristanio(dal 25’st Akalaya), Bonfanti(dal 25’st Mirarchi). A disp. Rovida, Tonoli, Zanotti, Hoti, Peschetola, Lindkvist. All. Madonna

Torino(3-5-2): Sava; Celesia, Aceto, Spina; Foschi(dal 40’st Kryeziu), Adopo, Greco(c), Karamoko(dal 13’st La Rotonda), Tesio; Horvath(dal 25’st Lovaglio), Vianni. A disp. Girelli, Fiorenza(2003), Siniega, Portanova, Todisco, Savini(2003), Favale, Cancello, Gymah. All. Cottafava

Ammoniti: Horvath (T), Moretti, Sangalli(I) Espulsi: Akalaya (I) per fallo su Celesia(T)

Il tecnico dell’Inter dell’Inter Primavera, Armando Madonna, nel post partita è stato intervistato dallo stesso Stefano Sconti. Ecco le sue parole.

”Sono soddisfatto della prova dei miei, siamo una squadra giovane, basti pensare che nel secondo tempo abbiamo giocato con diversi 2003. Abbiamo avuto diverse occasioni per vincere la partita e, nonostante il Toro fosse una squadra molto fisica, abbiamo tenuto botta”.

