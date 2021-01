Osimhen e Mertens tornano disponibili, Gattuso può riprendere la sua visione tattica

Il Corriere del Mezzogiorno pone l’accento sui pieni recuperi di Dries Mertens e Victor Osimhen.

Sia Mertens che Osimhen tornano a disposizione di mister Gattuso. Il tecnico calabrese potrà riprendere il processo tattico interrotto con l’infortunio alla spalla del nigeriano ma il rientro degli attaccanti sarà graduale:

“I segnali social parlano chiaro, venerdì Osimhen ha pubblicato su Instagram gli sforzi compiuti ad Anversa. Victor oggi sarà in panchina, potrebbe anche entrare a gara in corso, ieri ha lavorato per tutta la seduta in gruppo partecipando alla partitella. Mertens, dopo la seduta di venerdì vissuta a parte in palestra, ha pienamente recuperato ma dal primo minuto dovrebbe toccare ancora a Petagna trascinare l’attacco”.

