Galeone rivela: “Avrei dovuto essere il successore di Bianchi!”

L’ex mister azzurro Giovanni Galeone ha concesso un’intervista al Il Mattino.

Il quotidiano di Via Scarfoglio riporta dunque di un particolare aneddoto riguardante Diego Armando Maradona:

“Ero molto legato a Diego Armando Maradona e lui mi stimava molto. Me lo fece capire soprattutto in una occasione. Lo incontrai a cena alla Sacrestia l’anno dopo il primo scudetto. Mi disse: ‘Deve essere il mio prossimo allenatore’. Le sue parole naturalmente mi riempirono di orgoglio. Avevo parlato con Luciano Moggi e sembrava tutto fatto. Avrebbero dovuto mandar via Bianchi, e invece mandarono via i giocatori. Ovviamente ci sono rimasto molto male, ma il rapporto personale era con Diego. Quando lo affrontavo con le mie squadre non lo facevo marcare. Mi dicevo: ho la possibilità di vederlo dal vivo, non posso perdermi lo spettacolo. Quando ho saputo della sua morte è stato un dolore immenso”.

