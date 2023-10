La Gazzetta dello Sport – Conte, per il Napoli è un sogno proibitivo: al Tottenham percepiva 17mln netti.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che in casa Napoli stanno per ripartire i casting. Aurelio De Laurentiis è pronto cercare il successore di Rudi Garcia: “Allenare da queste parti non è un mestiere, ma una missione. E allora, dopo l’infinita felicità toccata con Spalletti, c’è soltanto un nome che avrebbe lo stesso effetto dirompente: Antonio Conte. Dire che De Laurentiis non ci abbia pensato sarebbe una bugia, ma è altrettanto vero che le condizioni sembrano piuttosto proibitive, sia per un discorso tecnico sia a livello economico. Conte al Tottenham percepiva 17 milioni netti a stagione”.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scontro tra Lega e ADL: mancato inno Serie A prima di Napoli-Fiorentina

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli perde il lavoro a causa della gravidanza