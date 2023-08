La Gazzetta dello Sport – Lozano, rifiutato rinnovo al ribasso: è ufficialmente sul mercato.

L’edizione odierna del quotidiano, si è concentrata sul futuro di Hirving Lozano. Non è da escludere l’addio del messicano: “Tutto dipende dal futuro di Hirving Lozano, che ha rifiutato la proposta di rinnovo al ribasso avanzata dal Napoli (2,5 milioni all’anno rispetto ai 4,5 percepiti oggi), mettendosi automaticamente sul mercato.

A Castel Volturno non è arrivata alcuna offerta ufficiale per il messicano, accostato a qualche club di Mls. Voci che al momento, dunque, non trovano riscontri. Nulla però può essere dato per scontato, specialmente quando mancano più di due settimane allo stop ai trasferimenti”.

