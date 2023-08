SportMediaset – Romano: “Giusto per chiarire, Zielinski ha detto sì all’Al-Ahli domenica scorsa”.

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, dopo le innumerevoli notizie riguardanti il futuro di Piotr Zielinski, è intervenuto per fare chiarezza: “Ore decisive per il passaggio di Piotr Zielinski all’Al Ahli. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli e il club saudita sono in stretto contatto per chiudere la trattativa per l’approdo del polacco in Arabia, col centrocampista che ha già raggiunto l’accordo personale.”

Inoltre ha precisato: “Giusto per chiarire. Da quel che so io (posso sbagliarmi, ma sono certo) Zielinski ha detto sì da domenica scorsa. Subito. Al Ahli non aspetta una settimana chi rifiuta, neanche 24 ore. Per esempio Amrabat ha detto no e subito saltata. Il punto era/è la cifra col Napoli”.

