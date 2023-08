Tuttosport – Osimhen è pronto a firmare: accordo con opzione fino al 2027.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul rinnovo di Victor Osimhen. Il giocatore è finalmente pronto a firmare con il Napoli, e nel contratto, c’è anche un’opzione di prolungamento fino al 2027.

“Ci siamo. Il Napoli è a un passo dal rinnovo fino al 2026 con opzione per il 2027 di Victor Osimhen, che guadagnerà 9 milioni a stagione più bonus e avrà una clausola rescissoria da 150 milioni (valida solo dall’estate 2024). Gli azzurri intanto hanno bloccato Gabriel Veiga (pronti 35 milioni per il Celta Vigo) per rimpiazzare Piotr Zielinski diretto in Arabia Saudita all’Al Ahli per 32 milioni (contratto triennale da 15 milioni annui)”.

Fonte foto: Flickr.com

