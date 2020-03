Borriello: “Napoli-Inter no a porte chiuse: il San Paolo sarà igienizzato”

Borriello, Napoli-Inter no a porte chiuse. L’assessore allo sport del Comune di Napoli dichiara che il San Paolo sarà igienizzato come le scuole.

Borriello Napoli-Inter: no a porte chiuse, San Paolo igienizzato

Ultimissime calcio Napoli – Ciro Borriello Napoli-Inter no a porte chiuse, l’assessore dello sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ha dichiarato in merito alla gara Napoli-Inter di Coppa Italia:

“Napoli-Inter a porte chiuse? Disuptare partite a porte chiuse è sempre molto complicato, per ora non ci sono motivi che ciò avvenga. Abbiamo già igenizzato molti luoghi, avverrà anche per il San Paolo”

