Scozzafava: ”La priorità Gattuso era di fare punti in qualsiasi modo. Mertens? Vuole restare a Napoli”

Scozzafava: i demeriti dell’inizio della stagione del Napoli non vanno comunque attribuiti tutti ad Ancelotti. La squadra non era più concentrata sulle partite, con le conseguenze evidenti

Monica Scozzafava, Corriere Del Mezzogiorno, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del momento del Napoli, di Gattuso e di Mertens.

Queste la sua parole:

SUL MOMENTO DEL NAPOLI

“I numeri certificano la svolta del Napoli di Gattuso. Il tecnico ha fatto capire al gruppo che era stato toccato il fondo e bisognava risalire. La squadra lo ha capito e ascoltato, senza pensare ad altre situazioni”.

SCOZZAFAVA SULLA RIPRESA DEGLI AZZURRI

“Gattuso è ripartito con l’unica priorità di fare punti in qualsiasi modo. I demeriti dell’inizio della stagione del Napoli non vanno comunque attribuiti tutti ad Ancelotti. La squadra non era più concentrata sulle partite, con le conseguenze evidenti”.

SU MERTENS

“Il suo rinnovo sarebbe un segnale fondamentale. Quando le cose non vanno bene è normale che i giocatori pensino di andarsene, oggi gli animi sono più sereni per riavvicinare le parti. La priorità del belga era ed è restare a Napoli”. Conclude Scozzafava.

