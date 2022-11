De Maggio sulla sosta: “Il Napoli ha un vantaggio sugli altri club”

Valter De Maggio è intervenuto nel corso della trasmissione Pressing parlando del Napoli e della sosta per i Mondiali.

Il giornalista sportivo Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Pressing ed ha parlato del percorso del Napoli in campionato, ma anche della sosta che ci sarà a causa del Mondiali. Sul primo fronte De Maggio ha invitato il Napoli a guardare in casa propria, senza farsi condizionare dal cammino delle altre squadre.

Milan e Juventus non fanno paura. I bianconeri vanno guardati sempre con grande attenzione ma è meglio avere dieci punti in più. Il Napoli deve guardare solo in casa propria e continuare con il percorso che sta facendo. I numeri sono impressionanti e schiacciano le parole. Non si fanno questi risultati per caso.”

Sulla sosta poi afferma:

Tutti si preoccupano della sosta per il Napoli, ma ricordo che Spalletti è l’unico allenatore in Italia che conosce come si fa la preparazione in pausa di qualche mese visto che allo Zenit era abituato a gestirla. Ricordo che in Russia è sempre ripartito ancora più forte di come aveva lasciato.”

