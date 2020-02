Cesarano è dell’idea che bisogna trovare l’intesa per tenere l’attaccante ma senza sborsare cifre spropositate:

“L’esultanza di Mertens non lascia spazio ad equivoci, vuole restare a Napoli, ha dimostrato quanto ci tenga alla maglia giocando con passione. Va trovato un accordo per confermarlo, senza svenarsi ovviamente. Per acquistare un attaccante del suo stesso livello, integro come lui ci vorrebbe un notevole investimento, credo possa giocare altri 4 o 5 anni.”