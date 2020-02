Napoli-Torino, la prevendita va a rilento. Curva B esaurita

Il San Paolo non sarà pieno del tutto

Dopo aver sfiorato il sold out nella sfida contro il Barcellona, i tifosi partenopei si preparano al prossimo incontro di campionato contro i granata. Complice anche la paura legata al contagio del coronavirus, al momento la prevendita non decolla. Solo la curva B registra il tutto esaurito, mentre resta ampia la disponiblità negli altri settori.

Ricordiamo le modalita d’acquisto e i prezzi :

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

Napoli vs Inter coppa Italia “promo ticket”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Torino.

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

