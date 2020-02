Milik-Napoli, le trattative proseguono. Occhio alla Premier

Interesse di club inglesi per l’attaccante azzurro

Secondo quanto riportato da SKY, il Napoli e gli agenti di Milik continuano a trattare per il rinnovo. Al momento non ci sono segnali che facciano pensare ad un accordo imminiente, ma non è detto che non possa arrivare nelle prossime settimane. I problemi che non fanno decollare l’operazione sono legati allo stipendio richiesto dal polacco (4 milioni bonus compresi) e la clausola rescissoria che vorrebbe inserie De Laurentis. La società spera di trovare presto un accordo con il suo attaccante, ma senza un punto d’incotro il club valuta la cessione in estate. Milik ha diversi estimatori in Premier Leauge, con l’Arsenal che nelle scorse settiamane ha iniziato a prendere informazioni. Al momento la valutazione del Napoli in caso di cessione si aggira intorno ai 50 milioni. La volontà del giocatore è quella di continuare la sua avventura in azzurro, ma senza rinnovo nel giro di qualche mese potrebbe anche giungiere al termine.

