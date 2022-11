Napoli, attesa ufficialità per ritiro in Turchia: sarà chiuso ai tifosi

Il responsabile della comunicazione della SSC Napoli Nicola Lombardo ha aggiornato tutti circa il ritiro in Turchia della squadra.

Nicola Lombardo ha parlato del ritiro in Turchia del Napoli al termine della gara contro l’Udinese. Il responsabile della comunicazione del club partenopeo è intervenuto in conferenza stampa rivelando qualche novità a tal proposito.

“Non è stato ancora deciso il giorno della partenza. Non sarà un classico ritiro perché sarà a porte chiuse. Se poi il mister e la direzione sportiva vorranno rendere qualche seduta a porte aperte allora i giornalisti vi potranno accedere. Non appena ci saranno le date ufficiali ve lo faremo sapere. Per la Turchia attendiamo l’ufficialità.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

