Clamoroso, Ronaldo: “Lo United mi ha tradito, vogliono che me ne vada”

Cristiano Ronaldo racconta la sua verità

Cristiano Ronaldo si racconta in una lunga intervista in esclusiva a The Sun. Il portoghese, intervistato dal giornalista Piers Morgan, ne ha per tutti e racconta il suo difficile periodo dal suo ritorno al Manchester United.

Queste le sue parole:

Se stanno cercando di cacciarmi? Sì, e non solo l’allenatore, ma anche alcune figure della dirigenza. Il Manchester United mi ha tradito, sentivo che qualcuno non mi voleva qui, già dalla scorsa stagione. Questo è il periodo più difficile della mia vita. Mi sento tradito dal Manchester United, mi hanno reso una pecora nera. Non rispetto mister Ten Hag, perché lui non ha mai mostrato rispetto per me. Se tu non rispetti me, io non rispetterò mai te.

Il club non ha avuto nemmeno empatia quando mia figlia stava male, misero addirittura in dubbio questo fatto. Da quando Sir. Alex Ferguson ha lasciato lo United non c’è stata progressione nel club, quando sono tornato ho visto le stesse infrastrutture, la stessa palestra, le stessa tecnologia e gli stessi chef di quando ero li più di 10 anni prima.

Fonte foto: Instagram @cristiano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo: “Primo posto Napoli una soddisfazione. Scudetto? Un sogno vincerlo da capitano”

Calciomercato Napoli, due nuovi obiettivi in vista della prossima stagione: i nomi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici