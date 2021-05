Napoli-Cagliari, Semplici: “Punto meritato, avremmo potuto pareggiarla prima del 94′ “

L’allenatore del Cagliari dice analizza il pareggio dei suoi nel post-partita

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport analizzando il pareggio dei suoi contro il Napoli nella gara pomeridiana allo Stadio Maradona.

Queste le sue parole:

“In questo momento questo punto vale parecchio perché diamo continuità di prestazione e risultato. E’ un punto che deve darci consapevolezza e forza. Anche oggi contro la squadra più in forma del momento abbiamo disputato una gran partita, giocandocela come l’avevamo preparata. Abbiamo sofferto, ma anche creato occasioni per pareggiare prima. Abbiamo strappato un punto al Napoli meritatamente“.

Ai microfoni dell’emittente interviene anche Nahitan Nandez, autore della rete del pareggio del Cagliari.

Queste le sue parole:

“Sono felice per il gol, ma ovviamente ancora di più per l’importanza del pareggio giunto in questo modo. Questa squadra ha un’anima, uno spirito forte che sta dimostrando gara dopo gara. Non molliamo, ora pensiamo alla prossima e a raggiungere l’obiettivo finale. Il Napoli è forte, in forma, noi pensiamo al nostro lavoro, alle nostre qualità. Stiamo combattendo tutti insieme e con questo spirito andremo anche a Benevento per la prossima, molto importante gara”.

