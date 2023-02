La Gazzetta dello Sport – ADL vuole blindare Kvara, raddoppierà il suo ingaggio: le cifre.

Aurelio De Laurentiis non è assolutamente intenzionato a perdere Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha un contratto fino al 2027, tuttavia ciò che preme al patron è la cifra. Secondo le indiscrezioni del quotidiano, si ritiene che il guadagno sia troppo basso e la società è a lavoro per raddoppiare il suo ingaggio.

“L’agente Jugheli finora ha smentito qualsiasi interessamento, dimostrando anche di essere in sintonia con il Napoli. Sa che appena sarà finita la stagione ci sarà tempo per sedersi, discutere di un ingaggio che andrà a raddoppiare – da 1,2 milioni netti oggi, a circa 2,5 – e sarà l’occasione anche per rimettere una scadenza quinquennale e dunque prolungare fino al 2028. Questi sono i presupposti. Poi la follia di questo calcio senza regole non dà certezza alcuna”.

Fonte foto: Instagram @kvara7

