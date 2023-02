UFFICIALE – Victor Osimhen miglior giocatore del mese di gennaio

Victor Osimhen eletto come Player of the Month per il mese di gennaio

Victor Osimhen ha vinto il premio come EA SPORTS Player Of The Month di gennaio. La consegna del trofeo, riferisce la Lega Serie A tramite il sito ufficiale, avverrà nel pre-partita di Napoli – Cremonese, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

A seguire anche il tweet del club partenopeo:

Victor Osimhen è il Player Of The Month di gennaio eletto dalla Serie A! 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Rmfqs7ucGv — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 10, 2023

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

