Le ultime su Osimhen: non è previsto un incontro ufficiale col Napoli, l’attaccante è in visita della città ed andrà via domani.

Le ultime su Osimhen, Diego De Luca in collegamento per Radio Kiss Kiss Napoli dall’Hotel Britannique dove soggiorna Victor Osimhen.

KKN – Le ultime su Osimhen: non è previsto incontro ufficiale col Napoli. Gli aggiornamenti durante Radio Goal di Diego De Luca, in collegamento dall’Hotel Britannique dove soggiorna in queste ore Victor Osimhen.

“Durerà una giornata il viaggio di Osimhen, andrà via domani. Al momento, le cose possono cambiare, non è previsto alcun incontro ufficiale con il Napoli, nemmeno una visita a Castel Volturno.

È qui puramente per visitare la città, e capire come potrebbe vivere se dovesse andare in porto l’accordo con il Napoli. Con il club mi sembra che ci sia uno scambio di messaggi con l’entourage”.

