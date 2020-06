Recensione – BruNapoli, affresco sull’arte di essere napoletani. Il libro di Bruno Marra

BruNapoli, attraverso gli occhi dell’autore, racconta la sua Napoli, vista con gli occhi di un bambino.

Recensione a cura di Lidia Ianuario per ForzAzzurri.net

BruNapoli, testo di Bruno Marra edito da Markommns Edizioni, è più che un libro sul calcio partenopeo, è “racconto nelle viscere dell’anima dei napoletani”, ‘nu vicariell’ che, snodandosi attraverso i ricordi di un bambino, l’autore, racconta la sua città. Non una Napoli qualunque, ma l’azzurro della sua squadra di calcio, il boato del tifo allo stadio durante la prima partita o il rito delle “Santa Rosa” (n.d.r.: tipico dolce napoletano). Sguardo disinteressato su un luogo ricco di pregiudizi, dove predomina, più che la narrazione calcistica, la napoletanità di un giornalista, ossia “la vera arte di tradurre la realtà”. In quest’angolo di Paradiso spesso dimenticato, dove, nonostante l’eccellenza di Ascierto per l’emergenza Covid-19 i telegiornali si dimenticano di promuoverne la storia, l’arte e la conoscenza, BruNapoli appare un “affresco sull’arte di essere napoletani”, per un’aria più pulita.

Tutt’altro che il cielo milanese, perché mentre “ogni squadra di calcio ha bisogno di una città che la sappia sostenere, i napoletani sono l’unico popolo al mondo che ha bisogno di una squadra per poter respirare”. Un testo leggero, dalla narrazione articolata, profondo, uno spaccato di una Napoli che fu, un miracolo, “quello di una commedia straziante, che dovrebbe far piangere e che invece riesce nell’impresa di far ridere. Ridere per non piangere”. Così ho conosciuto il Marra, durante la manifestazione di premiazione del testo: lui, esempio vivente che il calcio trasmette anchemessaggi come la disabilità, l’inclusione sociale, l’abbattimento delle barriere architettoniche negli stadi. Ho riscoperto il pallone, il suo amato Supersantos. Da leggere, un testo dai tredicenni ai novantenni, perché BruNapoli è la storia che ognuno di noi può vivere. Per info: https://www.facebook.com/ForzaDisabiliAzzurri/ .

Lidia Ianuario